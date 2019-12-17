اضبط مخالفة.. تدهور حالة طريق "شبين القناطر - كفر حمزة" بالقليوبية.. صور

القليوبية – فريق المحافظات

اشتكى أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، من حالة طريق "شبين القناطر-كفر حمزة"، حيث إن الطريق يطلقون له طريق الموت، وذلك من كثرة المطبات وحالة الطريق المتردية.

وقال على محمد أحد أهالى شبين القناطر، إن تلك الطريق يشهد يوميا حدوث حادثة طريق، بجانب أن حالة الطريق المتدهورة تسبب فى تكسير السيارات بجانب الحوادث، فهو طريق الموت كما يطلق عليه الأهالى .

وطالب الأهالى المسؤولين بمدينة شبين القناطر ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بضرورة إعادة هيكلة الطريق وتسويتة حرصا على حياة المواطنين والمارة.



تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (1)



تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (2)



تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (3)



