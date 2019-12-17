سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. تدهور حالة طريق "شبين القناطر - كفر حمزة" بالقليوبية.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. تدهور حالة طريق "شبين القناطر - كفر حمزة" بالقليوبية.. صور
القليوبية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، من حالة طريق "شبين القناطر-كفر حمزة"، حيث إن الطريق يطلقون له طريق الموت، وذلك من كثرة المطبات وحالة الطريق المتردية.

وقال على محمد أحد أهالى شبين القناطر، إن تلك الطريق يشهد يوميا حدوث حادثة طريق، بجانب أن حالة الطريق المتدهورة تسبب فى تكسير السيارات بجانب الحوادث، فهو طريق الموت كما يطلق عليه الأهالى .

وطالب الأهالى المسؤولين بمدينة شبين القناطر ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بضرورة إعادة هيكلة الطريق وتسويتة حرصا على حياة المواطنين والمارة.

تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (1)
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (1)

 

تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (2)
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (2)

 

تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (3)
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (3)

 

تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (4)
 
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (5)
 
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (6)
 

 

 

تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (8)
 
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (9)
 
تدهور حالة طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالقليوبية (10)
 

 

 


القليوبية

شبين القناطر

طريق الموت

عبد الحميد الهجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيها عقوبة التعدى على أراضى الدولة

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيها عقوبة التعدى على أراضى الدولة

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة