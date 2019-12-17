صور.. محافظ قنا يتفقد سير العمل بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، يرافقه الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ بالجامعة لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد الداودى والغرباوى قسمى الاستقبال والطوارئ و الباطنة، وقام المحافظ بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم موصيا الأطباء، وطاقم التمريض بضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم .

وأشار الداودى إلى أن المستشفى يعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة منوها الى انه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لبحث امكانية سد عجز الكوادر البشرية بالمستشفى سواء من الاطباء والصيادلة او التمريض، مؤكدا أهمية تكاتف كافة الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة .

وفى سياق آخر، أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، زيارة مفاجئة لمقر الحملة الميكانيكية الخاصة بالديوان العام للتأكد من انتظام سير العمل بها رافقه خلالها العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وكلف الدوادى خلال زيارته مسئولى الحملة بسرعة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها الى الصيانة مؤكدا على اهمية الصيانة الدورية للوصول إلى أعلى معدل تشغيل فعلى للحملة عبر إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للسيارات بدلاً من تكهينها وشراء جديد ترشيدا للنفقات.

ووجه الداودى المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة مبنى الحملة ومراجعة اجهزة الحماية المدنية بها مع الجهات المختصة كما وجه ادارة المتابعة والتفتيش بمراجعة كافة الدفاتر الخاصة بخطوط سير السائقين والحضور والانصراف وصرف الوقود للوقوف على مدى التزام العاملين بها بالقواعد والقوانين وكشف أى حالات تلاعب قد تؤدى الى اهدار المال العام .



محافظ قنا يتفقد الحملة الميكانيكية



محافظ قنا يتفقد الحملة الميكانيكية



محافظ قنا يتفقد مستشفى مرزوق



محافظ قنا يتفقد الحملة الميكانيكة



محافظ قنا يتفقد مستشفى مرزوق