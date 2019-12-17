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محافظ قنا: زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية نتيجة التسهيلات للمستثمرين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:30 ص
محافظ قنا: زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية نتيجة التسهيلات للمستثمرين اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا- وائل محمد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن نسبة إشغال المنطقة الصناعية الحرة بمركز قفط وصلت إلى 28.59%، وهذا نتيجة التسهيلات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين فى الصعيد.

وأضاف محافظ قنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية بمركز قفط وفرت العديد من فرص العمل والتى بلغت حتى الآن 1200 شاب وفتاة، علاوة على توفير كافة أوجه الدعم لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وبحث أسباب المشروعات المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق بمركز قفط ومنطقة "هو" بنجع حمادى من مزايا عديدة، كما إنها تعد آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى.


محافظ قنا

المناطق الصناعية

المنطقة الصناعية بقفط

اخبار محافظات

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