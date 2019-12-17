صور.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص موقف القبول بمدرسة السادات الصناعية

المنوفية - محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على مدار يومين بعدد من المواطنين لبحث مشاكلهم وشكواهم، حيث وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص موقف القبول بمدرسة السادات الثانوية الصناعية بمدينة السادات.

جاء ذلك استجابة لشكوى مواطن تضرر من عدم قبول نجله بالمدرسة المذكورة على ان يتضمن التقرير موقف الطالب والعرض عليه خلال أسبوع لاتخاذ اللازم ، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية بسرعة توفير كرسي كهربائى لأحد المواطنين تعرض لحادث أليم فقد على إثره قدميه.

ووافق المحافظ على صرف إعانة شهرية من صندوق الكوارث بالمحافظة لعدد من المواطنين مراعاة لظروفهم الصحية ومساعدتهم على تحمل اعباء المعيشة، ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمراعاة الظروف الأسرية الصعبة لمعلمة بمدرسة التعليم الأساسي بصنصفط وإنهاء انتدابها وعودتها الى مدرستها ببلمشط بما لا يعوق سير العملية التعليمية بالمدرسة .

واستمع المحافظ الى طلب مواطن بمقترح تصنيع محلى لمستحضرات التجميل بدلا من استيراداها مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل ووجه المحافظ مدير المنطقة الصناعية بقويسنا للدراسة والعرض، وأحال طلب مواطن يتضرر من إنشاء مخبز بلدى نظرا لضيق الشارع المقام عليه الفرن مما يؤثر على صحة المواطنين المقيمين به الى مدير مديرية التموين لدراسة الأمر والعرض لاتخاذ اللازم .

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتركيب عداد لأحد المواطنين يلتمس إعادة توصيل مياه الشرب لمنزله وذلك فى حالة سلامة موقف العقار، وشكوى مواطن يتضرر من جود عقار مخالف إلى رئيس مركز ومدينة منوف للدراسة واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة وجود مخالفات .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين على مدار يومين بالديوان العام وذلك للاستماع مشاكلهم والتواصل لإيجاد الحلول لها.







