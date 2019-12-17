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لمخالفتهم القانون..

محافظ المنوفية يحيل مسئولى الإدارات الهندسية بـ7 مراكز للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:30 ص
محافظ المنوفية يحيل مسئولى الإدارات الهندسية بـ7 مراكز للنيابة الإدارية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة المختصين بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية بأشمون والسادات وشبين الكوم وسرس الليان والشهداء وبركة السبع ومنوف للنيابة الإدارية للتحقيق معهم فى المخالفات التى شابت ملفات التراخيص الصادرة كل فيما يخصه.

 

كما أحال المحافظ مسئول الخطة بإدارة التخطيط بمركز مدينة السادات للنيابة الإدارية لخروجه عن مقتضيات الوظيفة لإدراجه تغطية ترعة عزبة العادلى والتى تم تنفيذها بخطة 2018/2019 وإدراج استكمال لها فى 2019 /2020 بطول 150 مترا وبتكلفة 200 ألف جنية بالمخالفة لكتاب وزارة الرى رقم 7 لسنة 2017 من حيث اشتراطات التغطية والذى نص على ضرورة وجود كتلة سكنية بعمق لا يقل عن 200 متر من الجانبين بطول التغطية، وكذا أحال المسئول عن فقد العقد الخاص بمقر سنترال كمشيش المؤجر للشركة المصرية للاتصالات للنيابة الإدارية.

 

جاء ذلك بناء على تقرير إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية والذى يفيد بوجود مخالفات تراخيص صادرة من الإدارات الهندسية بالمراكز المشار إليها عاليه ووجود مخالفات وتدنى مستوى الخطة بإدارة التخطيط بمركز مدينة السادات مما يتوجب على إثرها إحالتهم للنيابة الإدارية لتتولى التحقيق فى هذا الشأن .


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مخالفة القانون

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