صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لحضور ملتقى المشروعات الصغيرة

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قبل قليل، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى لوزير القوى العاملة واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بمقر جامعة قناة السويس، ثم يقوم الوزير بزيارة ميدانية بجامعة قناة السويس وحضور ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وورش عمل المشروعات لطلاب التعليم الأساسى والفنى وطلاب الجامعة والمشروعات المقدمة من المواطنين.



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة