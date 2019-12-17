وزير القوى العاملة يشهد اليوم ملتقى المشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه سيستقبل ، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.

أضاف محافط الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لوزير القوى العاملة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام المحافظة.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفى لوزير القوى العاملة، سوف يصطحب الوزير، للقيام بزيارة ميدانية لمقر جامعة قناة السويس لحضور ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وورش عمل المشروعات لطلاب التعليم الأساسى والفنى وطلاب الجامعة والمشروعات المقدمة من المواطنين.