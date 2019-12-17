صور.. محافظ أسيوط: بدء خطة تطوير الجهاز الإدارى وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب

أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة والتى أعلن خلالها تكليفات رئيس الجمهورية والخاصة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مشكلاتهم ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات فضلًا عن تعظيم الإيرادات من خلال تنمية الموارد الذاتية، مشددًا على الإسراع فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ومنع التعديات الجديدة والبناء المخالف على الأرض الزراعية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

كانت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة قد بدأت بالسلام الجمهورى واختتمت بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجلسة – على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره والإهمال والحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الاجراءات الفورية للتحقيق فى أية حالات فساد طبقًا للقانون مشددًا على البدء فى خطة طموحة لتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والالتزام وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتركيز على بناء الإنسان المصرى من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لخدمة مواطنى المحافظة وتلبية احتياجاتهم فضلًا عن تلقى الطلبات والتيسير على المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا وترشيد استهلاك المياه وحماية نهر النيل وفروعه من التلوث وإزالة أى تراكمات عليه.

وأضاف المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.