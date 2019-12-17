صور.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص وتحليل مياه الشرب بقرية بصرة بالفتح

أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية تقديم خدمات أفضل للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع المحافظة وضرورة تكاتف كافة الجهود المبذولة بين الجهات المعنية على ذلك، موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير القرى وتنمية الصعيد تحقيقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة مشيراً إلى توفير وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة واللازمة وتسخير كافة إمكانات المحافظة في تنفيذ هذه الخطط الموضوعة، جاء ذلك خلال لقائه عددا من المواطنين بقرية بصرة أثناء جولته التفقدية بمركز الفتح.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان لفحص وتحليل مياه الشرب بالقرية بناء على شكاوى المواطنين حيث تقرر إجراء عملية تغيير وإحلال وتجديد لخط مياه مواسير الأسبستوس الواصلة بالقرية إلى مواسير بلاستيكية نظراً لتأثر المياه بالمواسير القديمة حفاظاً على صحة المواطنين مؤكداً على الانتهاء من استبدال المواسير في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لافتًا إلى استكمال خطة تغيير شبكات مواسير الاسبستوس القديمة بالقرى والمراكز التي تم تخصيص لها مبلغ 53 مليون جنيه دعم من وزارة التخطيط تنفيذاً لخطة الدولة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



لقاء مواطني بصره



لقاء مواطني بصره