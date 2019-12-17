صور.. لأول مرة بجامعة طنطا إنتاج التين الإسبانى الأبيض بنظام الزراعة المكثفة

أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنتاج كلية الزراعة التين الإسبانى الأبيض "البرشومي" لأول مرة بجامعة طنطا بنظام الزراعة المكثفة داخل الصوب بهدف الحصول على إنتاج متميز وموسم ممتد فى عملية الإنتاج.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه التجربة تأتى فى إطار التدريب العملى لطلاب الكلية والخريجين على الممارسات الإنتاجية داخل الصوب.

جاء ذلك فى أعقاب زيارة نائبا رئيس الجامعة للصوب بكلية الزراعة، والتى رافقهما خلالها الدكتور شريف جبر عميد الكلية، والذى أشار إلى أن مزرعة الكلية تضم عدد من الصوب الزراعية بإجمالى 4400 متر مجهزة لإنتاج عدد من المحاصيل الخضراء على مدار العام واهمها الخيار، والفلفل الألوان، والطماطم، بالإضافة الى الزهور ونباتات الزينة.

وأكد الدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية، أن هذه الصوب تمثل نموذج تدريبى بقسم البساتين، حيث تم اجراء العديد من الدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والزراعة بهدف تقديم الدعم الفنى والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين على عمل مشاريع إنتاجية قصيرة.

وأضاف "فتوح"، أن إنتاج الصوب يغطى احتياجات العاملين بمجمع الكليات بسبرباى، كما يغطى أيضا احتياج كليات الجامعة من نباتات الزينة لتجميل المبانى والحدائق الخاصة بالكليات.











