سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. لأول مرة بجامعة طنطا إنتاج التين الإسبانى الأبيض بنظام الزراعة المكثفة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:24 م
صور.. لأول مرة بجامعة طنطا إنتاج التين الإسبانى الأبيض بنظام الزراعة المكثفة إنتاج التين الإسبانى الأبيض بجامعة طنطا
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنتاج كلية الزراعة التين الإسبانى الأبيض "البرشومي" لأول مرة بجامعة طنطا بنظام الزراعة المكثفة داخل الصوب بهدف الحصول على إنتاج متميز وموسم ممتد فى عملية الإنتاج.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه التجربة تأتى فى إطار التدريب العملى لطلاب الكلية والخريجين على الممارسات الإنتاجية داخل الصوب.

جاء ذلك فى أعقاب زيارة نائبا رئيس الجامعة للصوب بكلية الزراعة، والتى رافقهما خلالها الدكتور شريف جبر عميد الكلية، والذى أشار إلى أن مزرعة الكلية تضم عدد من الصوب الزراعية بإجمالى 4400 متر مجهزة لإنتاج عدد من المحاصيل الخضراء على مدار العام واهمها الخيار، والفلفل الألوان، والطماطم، بالإضافة الى الزهور ونباتات الزينة.

وأكد الدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية، أن هذه الصوب تمثل نموذج تدريبى بقسم البساتين، حيث تم اجراء العديد من الدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والزراعة بهدف تقديم الدعم الفنى والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين على عمل مشاريع إنتاجية قصيرة.

وأضاف "فتوح"، أن إنتاج الصوب يغطى احتياجات العاملين بمجمع الكليات بسبرباى، كما يغطى أيضا احتياج كليات الجامعة من نباتات الزينة لتجميل المبانى والحدائق الخاصة بالكليات.

 

التين-الأسباني-الأبيض-بنظام-الزراعة-المكثفة-(1)
 

 

التين-الأسباني-الأبيض-بنظام-الزراعة-المكثفة-(2)
 

 

التين-الأسباني-الأبيض-بنظام-الزراعة-المكثفة-(3)
 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

زراعه طنطا

التين الاسبانى الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الزراعة": حزمة توصيات لحدائق "الجوافة" و "التين البرشومى" لزيادة الإنتاج

الأحد، 23 سبتمبر 2018 07:00 ص

3 فوائد للتين البرشومى.. يقى من أمراض القلب ويعزز القدرة الجنسية

السبت، 06 أغسطس 2016 06:00 ص

للمتزوجين فى عيد الحب.. 9 أطعمة تعزز المزاج وتقوى الرغبة الجنسية.. الجينسينج يعالج ضعف الانتصاب.. العسل يعيد الشباب.. التمر فياجرا النساء.. ولو مسن أو عندك ضغط التين البرشومى هيخليك عريس

الأحد، 14 فبراير 2016 09:08 م

لمرضى الإمساك المزمن.. التين البرشومى ملين طبيعى يعالج المشكلة

الجمعة، 23 أكتوبر 2015 07:00 ص

التين البرشومى "الفياجرا الطبيعية".. يعزز القدرة الجنسية لو نقعته فى الحليب.. ويحمى من أمراض القلب والإمساك وسرطان القولون والثدى.. ويضبط السكر فى الدم ويساعدك على خفض الوزن والكولسترول

الخميس، 03 سبتمبر 2015 08:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة