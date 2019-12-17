صور.. عميد "هندسة طنطا": نتبنى اكتشاف المخترعين الصغار من طلاب المدارس

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، تبنى وحدة البحوث والتطوير بالكلية الطلاب الموهوبين والمخترعين الصغار علمياً من طلاب المدارس فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتقديم برامج مميزة لهم لصقل موهبتهم وتطوير قدراتهم.

وأكد "ذكي"، حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع على احتضان المواهب الشابة وتقديم سبل الرعاية اللازمة باعتبارهم مستقبل مصر وعدتها لتحقيق التنمية والازدهار.

جاء ذلك فى أعقاب انتهاء معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "المعرض المحلى لمحافظة الغربية"، والذى استضافته كلية الهندسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الغربية.

وصاحب المعرض مسابقة لاختيار أفضل الاختراعات للطلاب الموهوبين والمتميزين، والذى شارك فيه أساتذة كلية الهندسة بخبراتهم، بحضور الدكتور أيمن بكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.