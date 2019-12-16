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تعليم الغربية: فوز 16 مشروعا من إجمالى 66 ببرنامج مهارات البحث العلمى بجامعة طنطا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:18 م
تعليم الغربية: فوز 16 مشروعا من إجمالى 66 ببرنامج مهارات البحث العلمى بجامعة طنطا طلبة الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت هيئة التحكيم لبرنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة المقام بكلية الهندسة بـجامعة طنطا، النتيجة النهائية بفوز 16 مشروعا من جملة المشاريع التى حضرت اليوم التقييم النهائى وعددها 66 مشروعا، حيث تغيب 6 مشاريع عن التقييم النهائى.

وفازت الطالبة الاء وليد، والطالب احمد بدران من مدرسه ستيم في مجال الهندسة الميكانيكة، وفاز أيضاً من ادارة كفر الزيات، الطالبان محمد اشرف، وعماد اشرف في مجال الهندسة الميكانيكة ENMC،فكرة جديدة لحماية المجال الجوي، ومن غرب طنطا، فاز الطالب ابانوب عادل في نفس مجال الهندسة الميكانيكة، ومن ادارة شرق المحلة، فاز الطالب محمد خالد،  في مجال الأنظمة المدمجة EBED ، جهاز انذار الحريق الذكي، ومن نفس الإدارة فاز الطالب احمد اشرف، في مجال الأنظمة المدمجة، جهاز القفاز الذكي، في حين فاز من مدرسة ستيم الطالب هشام عبد الفتاح، والطالب صموئيل جورج، بمشروع

Multi tasking rov في مجال الروبوتات والالات الذكية ROBO، ومن مدرسة نيو كاسل امريكان، فاز الطالب عبد الرحمن درازفي مجال الروبوتات والالات الذكية بمشروع.

The hard mission rebot، ومن مدرسة ستيم أيضاً فازت الطالبتان ضحى عصام محمد، وروان ابراهيم بمشروع PolyplAstic، والطالبة ميار مصطفى حماقي، من مدرسة ستيم، في مجال الهندسة الطبية الحيوية، بمشروع Third eye، ومن ستيم أيضاً الطالبتان ايه أشرف،  وحنين علام، بمشروع  New moddel for colon cancer Therapy، ومن إدارة شرق طنطا، فازت الطالبة شهد محمد الكيلاني، بمشروع  Say goodbye to alzhiemers، ومن شرق المحلة، فازت الطالبة هاجر عبد الفتاح فكري،  بمشروع تغيير فصائل دم الكائن الحي، ومن ستيم، فاز الطالبان زياد عمر حجازي، وزياد محمد حسن، بمشروع Graphite cell، ومن  شرق المحلة أيضاً، فازت الطالبة ندى وائل رفعت،  بمشروع التمدد والانكماش الراسي للدوال،  ومن مدرسة ستيم،  فاز الطالبان عاصم محمد خطاب، والطالب عمر أحمد مصطفي، بمشروع Say water no more، واخيرا فاز من مدرسة ستيم، الطالب محمد السياجي علي، بمشروع  Ardugram.

يأتى ذلك في إطار الاستعداد للمسابقة النهائية والتي ستقام بمعرض مكتبة الأسكندرية للعلوم والهندسة 2019/2020 IBASEF  على مستوى الجمهورية،  في مارس 2020 والتي تقام سنويا لاختيار المشروعات الفائزة التي تمثل مصر على مستوى العالم..

وهنأ المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  الطلاب الفائزين والمشرفين على المعرض والمرافقين للطلاب على الجهد المبذول، متمنيا لهم التوفيق، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في معرض مكتبة الإسكندرية.

 


جامعه طنطا

وكيل تعليم الغربيه

البحث العلمى

هندسه طنطا

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