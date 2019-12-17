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صور.. سكرتير مساعد الأقصر: حملات مرورية لإجبار سائقى السرفيس على الالتزام بخطوط السير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:16 م
صور.. سكرتير مساعد الأقصر: حملات مرورية لإجبار سائقى السرفيس على الالتزام بخطوط السير جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي سيارات الاجرة والسيرفيس علي الالتزام بخطوط السير المقررة، وفرض غرامات فورية علي المخالفين مشدداً علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لحركة المرور والسير بالمحافظة، وتحقيق انضباط وسيولة مرورية بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سكرتير مساعد محافظة الأقصر رئيس اللجنة العليا للإشراف علي المواقف مع مجلس ادارة صندوق المواقف، بحضور العميد طارق ألهم مدير مرور الأقصر، والرائد مصطفي مهران رئيس مباحث مرور الاقصر، وعبد الرحيم سعدي مدير ادارة المواقف، وقيادات المرور والصندوق والمواقف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم بالمتابعة المستمرة لعمل ادارة المرور وادارة المواقف بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع الموافقة علي تخصيص 20 سيارة من سيارات الاجرة العاملة بمدينة اسنا للعمل علي خط سير المستشفي الجديدة، لتسهيل عملية نقل وتوصيل المواطنين من والي المستشفي ومدينة اسنا وقراها، والموافقة علي  تشغيل ميني باص عدد 23 راكب للعمل علي خط مدينة طيبة والاقصر، كما تمت الموافقة علي طلب اهالي منطقة الحجاجية ومشايخ عطية بمنطقة شرق السكة والمتضررين من عدم مرور وسائل المواصلات بالقرب منهم حيث سيتم تعديل خط سير السيارات السرفيس خط المستشفي وفاطمة الزهراء لتمر بشارع الحجاجية ثم تعود مرة اخري في اتجاه كوبري ابو الجود بشارع سيالة بدران .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من سائقي خط سير الاقصر الغردقة لتحويل عدد 10 سيارات وتم التوجيه بدراسة الطلب، كما تم التأكيد علي ضرورة التنسيق بين المرور والمواقف في حالة طلب مبادلة  خط سير بين سيارتين اجرة، بالإضافة الي مخاطبة رؤساء المدن والمراكز لبحث امكانية تطوير المواقف والتنسيق مع شرطة المرافق وادارة المواقف لإزالة الإشغالات والتعديات في محيطها .

 

كما تطرق الاجتماع لبحث خطة تشغيل سيارات خط الاقصر اسنا وخط ارمنت قنا، حيث تم التوجيه بوضع ضوابط لخطط تشغيل وتحميل السيارات للركاب للقضاء علي العشوائية، واختتم الاجتماع بعرض مقترح انشاء سور لموقف البياضية حيث تم توجيه الامر لرئيس المدينة للدراسة، كما تم مناقشة بعض الطلبات الخاصة بالمواطنين .

وفى سياق منفصل، شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماع المخططات التفصيلية لعدداً من المراكز والمدن بالمحافظة "البياضية -الزينية - القرنة – أرمنت" ، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على المشروعات ، ورؤساء المراكز والمدن المعنيين  والمهندس عبد المسيح مدير ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التى سبقت أعداد المخططات التفصيلية وعرض المشكلات التى واجهت الإدارات الهندسية حتى يمكن دراسة تنفيذ المخطط التفصيلى على الطبيعة .

وكان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المخططات التفصيلية لعدد من المدن وهى "أرمنت الوابورات بمدينة أرمنت والطارف بمدينة القرنة والزينية قبلى والحزام الأخضر بمدينة الأقصر والبياضية"، بالإضافة لاعتماد المخطط التفصيلى لـ"مدينة الشمس الجديدة" التى تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد ورؤساء المدن والمراكز المعنية ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية، والدكتور محمد إبراهيم العراقى استشارى التخطيط العمرانى.

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن تلك المخططات التفصيلية تفتح آفاقا عمرانية جديدة تساهم فى خدمة المواطنين فى كافة مناحى الحياة، كما أنها تساهم فى القضاء على العشوائيات وتنظيم العمران فى كافة مدن المحافظة، كما أنه يتم العمل على سرعة تلبية خدمات المواطنين والتحرك بكل السبل والإمكانات المتاحة على حل المشاكل، طبقاً لتوجهات المستشار محافظ الأقصر.

 

سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس (1)
سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس

 

سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس (2)
سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس 

 

سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس (4)
سكرتير مساعد الأقصر يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي السرفيس

الاقصر

خطوط السير بالاقصر

حملات مرورية بالاقصر

تشغيل خط ميني باص طيبة

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