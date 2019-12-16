صور.. سكرتير مساعد الأقصر يتلقى 25 مشكلة من الأهالى لحلها خلال "اليوم المفتوح"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء عماد أبو العزايم السكرتير عام المساعد لمحافظ الأقصر، انعقاد اليوم المفتوح، اليوم الإثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور العديد من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات والمديريات ونواب رؤساء المراكز والمدن وجمال خليل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين وعبدة إبراهيم مدير بوابة الشكاوى الحكومية.

وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالى والتى تجاوزت 25 مشكلة، ومن المشكلات التى تمت مناقشتها اليوم تقديم مساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى، ومشكلات توظيف الخريجين تم تحويلها إلى مديرية القوى العاملة لمخاطبة القطاع الخاص وإدارة شباب الخريجين، حيث تم مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الاختصاص.

وشدد السكرتير عام المساعد لمحافظ الأقصر على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

جدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعى فى الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.



سكرتير مساعد الأقصر يعقد فعاليات اليوم المفتوح بديوان المحافظة



سكرتير مساعد الأقصر يعقد فعاليات اليوم المفتوح بديوان المحافظة



سكرتير مساعد الأقصر يعقد فعاليات اليوم المفتوح بديوان المحافظة