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صور .. رئيس جامعة سوهاج يستقبل المحافظ فى أول لزيارة له للجامعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:45 م
صور .. رئيس جامعة سوهاج يستقبل المحافظ فى أول لزيارة له للجامعة محافظ سوهاج ورئيس الجامعة
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى أول زيارة له بعد تعيينه محافظا للأقليم، وذلك بالمقر القديم للجامعة، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتب المحافظ، وأحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة .

وأشاد اللواء طارق الفقىـ بالسمعة الطيبة الذى تتميز بها الجامعة وسط أقرانها من الجامعات المصرية، وما تابعه من تعاون وثيق بين المحافظة وإدارات الجامعة المتلاحقة خلال السنوات الماضية، متمنيا على استمرار تلك التعاون لما تمثله كشريكا هاماً فى التنمية بما تقدمه من خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات البيئية والزراعية، وما تقدمه مستشفياتها الجامعية من خدمة صحية متميزة لأهالى جنوب الصعيد.

وأكد رئيس الجامعة على شكره لمحافظ الأقليم، على تواصله الدائم مع إدارة الجامعة، من أول يوم له بالمحافظة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على تنمية أواصر التعاون والعمل المشترك مع المحافظة،مع تسخير إمكانيات الجامعة فى كافة المجالات العلمية والبحثية لخدمة المحافظة والمواطنين ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل محافظات الصعيد فى ضوء رؤية مصر 2030م.

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لقاء محافظ سوهاج ورئيس الجامعة

 

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محافظ سوهاج ورئيس الجامعة 

 

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محافظ سوهاج مع رئيس الجامعة 

 

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محافظ سوهاج يتفقد مبنى الجامعة 

 

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لقاء محافظ سوهاج ورئيس الجامعة 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

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