صور .. 450 فكرة مشروع بمسابقة "أبدا حلمك" لدعم رواد الأعمال بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

اختتمت جامعة سوهاج مسابقة "ابدأ حلمك" لدعم رواد الأعمال فى محافظات جنوب الصعيد، والتى نظمها مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالشراكة مع إنرووت للتنمية (Enroot Development) وبالتعاون مع جامعتى جنوب الوادى وأسوان، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن رواد الأعمال سيكونوا بمثابة القوة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، لذا لابد من تشجيعهم وتوفير كافة سبل الدعم لاستغلال طاقاتهم، وتسهيل حصولهم على التمويل، إلى جانب مساعدتهم فى تسويق أفكارهم ومشروعاتهم، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تتكون من مرحلتين وتشمل الأولى تنفيذ معسكر للشباب المشاركين بالمسابقة من محافظات سوهاج وأسوان وقنا، حيث تقدم للمسابقة مايقرب من 1500 شاب بواقع450 فكرة مشروع، سيتم اختيار أفضل 50 مشروع منهم لدعمه، مضيفا أنه خلال المعسكر والذى يستمر على مدار 3 أيام يتم تدريب وإعداد المتسابقين لتقديم أفكارهم بطريقة منظمة ولاستكمال خطة أعمال مشروعاتهم .

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذى لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن المرحلة الثانية للمسابقة سيتم بها عرض وتحكيم المشروعات أمام لجنة من المتخصصين فى مجال الخدمات المالية، والاستثمار، والصناعة والتنمية المستدامة، وذلك غدا الاربعاء الموافق 18 ديسمبر، بمقر الحاضنة بمبنى كلية الآداب بالحرم الجامعى القديم، فى الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج