سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. 450 فكرة مشروع بمسابقة "أبدا حلمك" لدعم رواد الأعمال بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:40 ص
صور .. 450 فكرة مشروع بمسابقة "أبدا حلمك" لدعم رواد الأعمال بجامعة سوهاج مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت جامعة سوهاج مسابقة "ابدأ حلمك" لدعم رواد الأعمال فى محافظات جنوب الصعيد، والتى نظمها مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالشراكة مع إنرووت للتنمية (Enroot Development) وبالتعاون مع جامعتى جنوب الوادى وأسوان، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن رواد الأعمال سيكونوا بمثابة القوة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، لذا لابد من تشجيعهم وتوفير كافة سبل الدعم لاستغلال طاقاتهم، وتسهيل حصولهم على التمويل، إلى جانب مساعدتهم فى تسويق أفكارهم ومشروعاتهم، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تتكون من مرحلتين وتشمل الأولى تنفيذ معسكر للشباب المشاركين بالمسابقة من محافظات سوهاج وأسوان وقنا، حيث تقدم للمسابقة مايقرب من 1500 شاب بواقع450 فكرة مشروع، سيتم اختيار أفضل 50 مشروع منهم لدعمه، مضيفا أنه خلال المعسكر والذى يستمر على مدار 3 أيام يتم تدريب وإعداد المتسابقين لتقديم أفكارهم بطريقة منظمة ولاستكمال خطة أعمال مشروعاتهم .

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذى لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن المرحلة الثانية للمسابقة سيتم بها عرض وتحكيم المشروعات أمام لجنة من المتخصصين فى مجال الخدمات المالية، والاستثمار، والصناعة والتنمية المستدامة، وذلك غدا الاربعاء الموافق 18 ديسمبر، بمقر الحاضنة بمبنى كلية الآداب بالحرم الجامعى القديم، فى الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

WhatsApp Image 2019-12-17 at 10.58.20 AM
مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

 

WhatsApp Image 2019-12-17 at 10.58.25 AM
مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

 

WhatsApp Image 2019-12-17 at 10.58.32 AM
مسابقة "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

 


سوهاج

جامعة سوهاج

رسادة الاعمال

مشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة