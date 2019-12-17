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صور .. تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات وسط الإسكندرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:07 م
صور .. تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات وسط الإسكندرية جانب من حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، وذلك وفقاً لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكل أشكال المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأشار بيان صادر من حى وسط، إلى أنة تم تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة، بحملة مكبرة ، قام بها حى وسط بحضور سكرتير العام الحي، الإدارة الهندسية، وإدارة المتابعة، بمنطقة العطارين بالتنسيق مع قسم شرطة العطارين ، حيث تم إزالة بعض المخالفات الصادر لها قرارات إزالة، وتتضمن: بناء حوائط بدون ترخيص، فتارين داخل الممرات ، أكشاك خشبية، كرفانات صاج ، سقف جمالون، ، غرف من الطوب ،اسقف خشبية ، وبروزات وهياكل حديدية

واستمرار أعمال ترميم الأجزاء المتهالكة برصيف الكورنيش، قامت إدارة الطرق بالحى بمواصلة أعمال ترميم البردورات رصيف الكورنيش بمعرفة فنيين الإدارة ، للحفاظ على الشكل الجمالى للارصفة بطريق الكورنيش.

ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط ،واصلت ادارة النظافة بالحى اليوم أعمال رفع المخلفات من داخل استاد الإسكندرية ، بالإضافة إلى رفع مخلفات من طريق المطار، شارع قنال السويس البطيء ، ومن شارع سوتير خلف النادى اليونانى.

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات

 

تنفيذ قرارات الازالة
تنفيذ قرارات الازالة

 

حملات الازالة
حملات الازالة

 


الاسكندرية

حى وسط

ازالة المخالفات

قرارات الازالة

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