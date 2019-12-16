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صور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف وتنفيذ قرارى إزالة بأحياء الإسكندرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:48 م
صور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف وتنفيذ قرارى إزالة بأحياء الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات يومية مكثفة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال المخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء أى مخالفة وعدم السماح لاى مقاول بالبناء بدون ترخيص وخالف اشتراطات البناء.

وقام حى الجمرك بالإسكندرية بإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة، وذلك فى إطار تصدى حى الجمرك برئاسة نجوى امين لمخالفات البناء بنطاق الحى.

وأشار بيان صادر اليوم من حى الجمرك، إلى أنه تم شن حملة مكبرة بتواجد المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحى بمرافقة إدارة أشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة التدخل السريع، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف فى شارع 15 ابن الناصر منطقة الجمرك والتحفظ على معدات بناء والتحفظ على "خلاطة" وتم إيداع المضبوطات بديوان عام الحى.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بحارة الطرومبة والتحفظ على "ونش "و2 برويطة "و "كوريك ومعدات بناء وتم ايداع المضبوطات بديوان عام الحى، إيقاف أعمال بناء مخالف بـ11 ابن ذولاق وتم فك شدة خشبية، والتحفظ على معدات بناء وايداعها بديوان عام الحى، وإيقاف أعمال بناء مخالف بـ20 حارة، وتم فك شدة خشبية والتحفظ على معدات بناء وإيداعها بديوان عام الحى.

وفى حى غرب الإسكندرية تم تنفيذ قرارات الإزالة حيث قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتيرة عام الحى ويرافقها المهندسة مدير الادارة الهندسية والمهندسة مديرة ادارة المشروعات بالحى والعضو القانونى ومفتشى إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ عدد"2" قرارات إزالة وهى القرار رقم "441" لسنة 2018 والقرار رقم "444" لسنة 2018 بالعقار رقم 63 شارع الأمير لؤلؤ وتم تسليم لمقاول الحى لإزالة الاعمال المخالفة وفقا للقانون.

التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء
بناء مخالف
بناء مخالف
عقار مخالف_1
عقار مخالف
هدم المخالف
هدم المخالف

الاسكندرية

احياء الاسكندرية

حى غرب

البناء المخالف

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