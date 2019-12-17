صور.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بجرجا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

إستكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر، وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن للمواطنين والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحاً وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن.

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحضور اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وأعضاء مجلس النواب ورجل الدين الإسلامى والمسيحى وكبار وعواقل العائلات.

أسدل الستار على الحادث الثأرى المحرر عنه المحضر إدارى مركز جرجا لسنة 2019 بشأن وجود مشاجرة بين بعض أفراد أسرة "بيت محمد"، "بيت فراج" ينتميان لعائلة العجوبية دائرة المركز، والناجم عنها مقتل المدعو "حماده ج ع ا" يقيم بذات الناحية ينتمى للعائلة الأولى، وإتهم فى مقتله "خالد ع ف" 27 سنة عامل و"الأمير ع ف"، سن 28 عامل يقيمان بذات الناحية ينتميان للعائلة الثانية، وتم ضبطهما والمحبوسين على ذمة القضية.

حيث أسفرت الجهود من خلال التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية بعقد جلسة صلح بين الطرفين بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بناحية نجع رشوان دائرة المركز

حيث شارك فى حضور جلسة الصلح مايقرب من " 2000 " فرد من أهالى القرية والقرى المجاورة حيث قام المدعو "السيد م ف" نجل عم المتهمان بتقديم القوده "الكفن" لوالد المجنى عليه المدعو "جبريل ع ا" والقسم بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما.

قد وجه أفراد العائلتين الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية على الجهود التى بذلت فى إتمام الصلح ولاقت هذه الجهود الإستحسان من كافة العائلات بالمنطقة.

وعلى جانبا أخر تولى الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث مركز شرطة جرجا أعمال تأمين الصلح، حيث تم الإستعانه بالبوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن وتم الإستعانة بمجموعات قتالية فى عملية التأمين من الخارج وتم تعين الخدمات اللازمة بمحيط منزل العائلتين عقب إنتهاء الصلح.



انهاء خصومة ثأرية بسوهاج



انهاء خصومة ثأرية بسوهاج



انهاء خصومة ثأرية بسوهاج