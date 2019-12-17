سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "القومى للمرأة" بأسوان ينظم اللقاء الختامى لمناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:39 م
صور.. "القومى للمرأة" بأسوان ينظم اللقاء الختامى لمناهضة العنف ضد المرأة اللقاء الختامى لمناهضة العنف ضد المرأة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، اللقاء الختامى للاجتماع التشاورى مع التنفيذيين والإعلاميين لحملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدمت الدكتورة هدى مصطفى، شرحا حول أنشطة المجلس القومى للمرأة حول حملة 16 يوم بعنوان "احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، واستهدفت المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية بعدد من قرى محافظة أسوان، من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات وحملات طرق الأبواب ووسائل التوعية المختلفة، بإجمالى 18 نشاطا استهدف نحو 232 ألف و730 مواطنا.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرأة تشهد اهتماما ملحوظا داخل مصر وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية، الذى يوجه بالدعم الكامل منه للسيدات حتى يثبت للعالم أجمع أن مصر تمشى على خطى ثابتة وتقدر دور المرأة، خاصة أن مصر ضمن 158 دولة وقعت على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، موضحا بأن المرأة المصرية أصبحت تتولى أدوار قيادية ومناصب رفيعة وعلى سبيل المثال فمنهن الوزيرة وغير ذلك من المجالات القيادية داخل مصر.

 

20191217_104231
 
20191217_104333
 
20191217_104358
20191217_104434
 
 

 

20191217_104445
 
 

 

20191217_110423
 

 


المجلس القومى للمراة

محافظ اسوان

ختان الاناث

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة