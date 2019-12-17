صور.. "القومى للمرأة" بأسوان ينظم اللقاء الختامى لمناهضة العنف ضد المرأة

أسوان - عبد الله صلاح

نظم المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، اللقاء الختامى للاجتماع التشاورى مع التنفيذيين والإعلاميين لحملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدمت الدكتورة هدى مصطفى، شرحا حول أنشطة المجلس القومى للمرأة حول حملة 16 يوم بعنوان "احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، واستهدفت المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية بعدد من قرى محافظة أسوان، من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات وحملات طرق الأبواب ووسائل التوعية المختلفة، بإجمالى 18 نشاطا استهدف نحو 232 ألف و730 مواطنا.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرأة تشهد اهتماما ملحوظا داخل مصر وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية، الذى يوجه بالدعم الكامل منه للسيدات حتى يثبت للعالم أجمع أن مصر تمشى على خطى ثابتة وتقدر دور المرأة، خاصة أن مصر ضمن 158 دولة وقعت على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، موضحا بأن المرأة المصرية أصبحت تتولى أدوار قيادية ومناصب رفيعة وعلى سبيل المثال فمنهن الوزيرة وغير ذلك من المجالات القيادية داخل مصر.















