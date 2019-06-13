القومى للمرأة بأسوان ينظم قوافل توعية فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، قافلة توعية بقريتى الأعقاب وبلانة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة ،فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفولة و الأمومة ، بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

حضر الفاعليات بقرية الأعقاب، الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، ومحمد بهى، ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، والشيخ عادل جودة ممثل الأوقاف، والقس أرميا عبادى ممثل الكنيسة، والدكتورة أسماء بسطاوى طبيبة الصحة، وعدد من سيدات القرية.

وتحدثت الدكتورة هدى مصطفى، عن مفاهيم الختان ومحاولة تغيير المفاهيم السابقة التى خلفت موروثات خاطئة أدت إلى تشويه جزء من الفتاة، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يحاول تغيير هذه المفاهيم خاصة لدى سيدات الصعيد، موضحة بأن الختان عادة وليست عبادة كما يعتقد الكثيرون.

وأشار محمد بهى، إلى أن المجلس القومى للأمومة والطفولة، خصص رقم الخط الساخن 16000 لتلقى أى شكاوى أو بلاغات بالاعتداء بكافة أنواعه وأشكاله على الأطفال.

بينما تحدثت الدكتورة أسماء بسطاوى، وسائل وأضرار الختان لدى الإناث واستمعت لمجموعة من الاستفسارات وتلقت عدد من الأسئلة حول بعض الممارسات، كما تم توزيع عدد من الجوائز العينية على السيدات حضور القافلة.

جدير بالذكر أن حملة "شهر بدور" تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود اعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الاناث.