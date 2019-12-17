صورة متهم فى مصر تشعل الغضب بالهند.. اعرف القصة

كتبت ــ ريم عبد الحميد

أشعلت صورة تم تداولها على نطاق واسع على مواقع السوشيال ميديا فى الهند حالة من الغضب والجدل، فى ظل الاحتجاجات التى تشهدها البلاد ضد قانون الجنسية الجديد، الذي يمنح الجنسية لمهاجرين غير نظاميين من الدول المجاورة شرط ألا يكونوا مسلمين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إنديا توداى" الهندية، تداول عدد من مستخدمى فيس بوك صورة قالوا إنها لطالب فى الجامعة الملية الإسلامية، الذى تم القبض عليه وهو يشعل النيران ويلقى الحجارة متنكرا فى زى امرأة، وظهر الرجل فى الصورة مرتديا الجينز والبرقع وحمالة صدر نسائية.

الصورة أشعلت الجدل فى الهند

ووجدت غرفة مناهضة الأخبار الكاذبة بالصحيفة، أن هذه المزاعم كاذبة. فالرجل من القاهرة بمصر، وليس له علاقة بالاحتجاجات التى تقوم بها الجامعة الملية الإسلامية فى نيودلهى ضد القانون الذى يؤكدون أنه يستهدف الأقلية المسلمة فى البلاد. وأوضحت أن الرجل تم القبض عليه لارتكابه عددا من الجرائم بالمراكز التجارية فى مصر متنكرا فى زى امرأة، وترجع الصورة إلى عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أنها وجدت الصورة متداولة فى عام 2017، وكانت هناك الكثير من المنشورات عنها باللغة العربية، وكانت مزاعم بأن الرجل تم القبض عليه فى لبنان، لكن الشرطة اللبنانية نفت الأمر.