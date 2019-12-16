سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اتساع احتجاجات الطلاب على قانون الجنسية بالهند بعد اشتباكات بجامعات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:36 ص
اتساع احتجاجات الطلاب على قانون الجنسية بالهند بعد اشتباكات بجامعات احتجاجات الهند
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين لتشمل جامعات فى أنحاء الهند اليوم الاثنين، فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى تدفع ببرنامج قائم على التعصب بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.

وتفاقم الغضب من حكومة مودى الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة فى الجامعة الملية الإسلامية فى العاصمة نيودلهي أمس الأحد، عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.

واحتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهى مساء أمس الأحد احتجاجا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبا من القانون لأن من شأنه مساعدة آلاف المهاجرين من بنجلادش ليصبحوا مواطنين شرعيين. وقتل ما لا يقل عن شخصين في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنجلادش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول. غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.

ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الاثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة بومباي وفي مدينة بنجالورو بجنوب البلاد.

وقال مودي إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه. وذكر أمام حشد أمس الأحد أن القرار "صائب بنسبة ألف في المئة".

 


الهند

احتجاجات الهند

قانون التجنيس

ناريندرا مودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة