سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شخصيات عامة وقضائية فى عزاء فقيد الدستورية العليا حاتم بجاتو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:51 م
شخصيات عامة وقضائية فى عزاء فقيد الدستورية العليا حاتم بجاتو المستشار حاتم بجاتو
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقيم عزاء فقيد المحكمة الدستورية العليا المستشار الراحل حاتم بجاتو الذى وافته المنية الخميس الماضى أثناء رحلة للعلاج بألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء بدار المناسبات الملحق بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتلقى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقرينة الراحل المستشار حاتم بجاتو وكريمتاه، العزاء فى الفقيد، وحضر العزاء المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى العميد الدكتور خالد محمد عبد الجواد لأداء العزاء فيما توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والقضائية على العزاء.

وقدم العزاء رؤساء المحكمة الدستورية السابقين وهم فاروق سلطان وعبد الوهاب عبد الرازق وحنفى الجبالى والأعضاء السابقون المستشارون محمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض صالح وماهر سامى ومحمد عبدالعزيز الشناوى، والأعضاء الحاليون المستشارون محمد خيرى طه ورجب سليم ود.عادل شريف ود.حمدان فهمى ومحمود غنيم ود.محمد عماد النجار ود.عبدالعزيز سالمان ود.طارق شبل وطارق عبدالعليم ورئيس هيئة المفوضين المستشار د.عماد البشرى وأعضاء الهيئة المستشارون شيرين فرهود وطارق البحيرى وعوض عبدالحميد وتامر ريمون ومحمد الدرى ود.طارق عبدالقادر ود.حسام فرحات.

كما حضر العزاء المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار نبيل صادق النائب العام السابق، ووزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور.

كما قدم العزاء المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والمستشار ياسر المعبدى عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 


حاتم بجاتو

المحكمة الدستورية

عزاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة