شخصيات عامة وقضائية فى عزاء فقيد الدستورية العليا حاتم بجاتو

أقيم عزاء فقيد المحكمة الدستورية العليا المستشار الراحل حاتم بجاتو الذى وافته المنية الخميس الماضى أثناء رحلة للعلاج بألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء بدار المناسبات الملحق بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتلقى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقرينة الراحل المستشار حاتم بجاتو وكريمتاه، العزاء فى الفقيد، وحضر العزاء المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى العميد الدكتور خالد محمد عبد الجواد لأداء العزاء فيما توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والقضائية على العزاء.

وقدم العزاء رؤساء المحكمة الدستورية السابقين وهم فاروق سلطان وعبد الوهاب عبد الرازق وحنفى الجبالى والأعضاء السابقون المستشارون محمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض صالح وماهر سامى ومحمد عبدالعزيز الشناوى، والأعضاء الحاليون المستشارون محمد خيرى طه ورجب سليم ود.عادل شريف ود.حمدان فهمى ومحمود غنيم ود.محمد عماد النجار ود.عبدالعزيز سالمان ود.طارق شبل وطارق عبدالعليم ورئيس هيئة المفوضين المستشار د.عماد البشرى وأعضاء الهيئة المستشارون شيرين فرهود وطارق البحيرى وعوض عبدالحميد وتامر ريمون ومحمد الدرى ود.طارق عبدالقادر ود.حسام فرحات.

كما حضر العزاء المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار نبيل صادق النائب العام السابق، ووزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور.

كما قدم العزاء المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والمستشار ياسر المعبدى عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.