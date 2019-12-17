سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا يعلن غلق الوصلة من كمين إسنا لمدخل القناطر الجديدة لتجديدها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 ص
رئيس مدينة إسنا يعلن غلق الوصلة من كمين إسنا لمدخل القناطر الجديدة لتجديدها الوصلة من كمين إسنا شرق حتى مدخل القناطر الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تقرر أن يتم غلق الوصلة من كمين إسنا شرق حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال إحلال وتجديد كامل لهذه الوصلة بطول 700م وعمق 1.5م استعدادا لرصفها، موضحاً أنه سيكون الطريق البديل لتلك الوصلة هى مدخل الكامب بطريق الري.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم العمل يومياً فى إحلال وتجديد الطريق الذى يخدم مدخل إسنا من الناحية الشرقية بدايةً من مدخل كمين إسنا الشرق حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة ومدخل الرى، والذى سيتم رصفه بطول 700م بعد أن يتم إحلاله بالكامل وذلك ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة اسنا، وكلف كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس يوسف كمال مدير إدارة المشروعات بمركز ومدينة اسنا، بالمتابعة على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة لتلك الأعمال لسرعة إنهاؤها لخدمة أبناء المدينة وزوارها.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان، أنه تم اختيار طريق بديل لمرور السيارات لتجنب أعمال الحفر والرصف وهو طريق مدخل الكامب ويسمى "طريق الري"، حيث تم عمل محضر تنسيق بين إدارة مرور إسنا ومديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة لقناطر اسنا الجديدة، مؤكداً على أنه كلف رجال قسم الإنارة برفع كافة الأسلاك الكهربائية التى من الممكن أن تعيق مرور السيارات فى الطريق البديل "طريق الري" ومعاينة كشافات الإنارة، وأيضاً تكليف قسم الزراعة بقص وتهذيب الأشجار التى تعوق الطريق، وأيضا إدارة النظافة وقسم الإشغالات بتمشيط الشارع ورفع أى إشغالات بالطريق.

وشدد رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، على أنه سيتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد تلك الوصلة ورصفها بالكامل، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أى تصدعات مرة أخرى، حيث أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد طريق هام وحيوى لمدخل إسنا، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها ورضا المواطن.


الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير الطرق بالاقصر

مدينة اسنا

احلال وتجديد مدخل مدينة اسنا

رصف وصلة اسنا بالقناطر الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: حريصون على استمرار تقديم الخدمة بالتوازى رفع كفاءة المنشآت بالأقصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:26 م

الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم لمركز طب أسرة بمستشفى الأقصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:12 م

مشروع "الهوية البصرية" يحول مسار مدينة المائة باب التاريخية بالأقصر.. الرئيس أعلن تبنيه و 300 خبير ينفذونه.. واقتباس الشعار الجديد للأقصر من الرموز الفرعونية.. والمحافظ: سيدعم التسويق السياحى للمحافظة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:30 م

صور.. رئيس "أزهر الأقصر" يكرم الفائزين بالمركز الثانى فى مهرجان اختراق الضاحية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:13 م

صور.. سكرتير مساعد الأقصر يتلقى 25 مشكلة من الأهالى لحلها خلال "اليوم المفتوح"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة