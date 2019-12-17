رئيس مدينة إسنا يعلن غلق الوصلة من كمين إسنا لمدخل القناطر الجديدة لتجديدها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تقرر أن يتم غلق الوصلة من كمين إسنا شرق حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال إحلال وتجديد كامل لهذه الوصلة بطول 700م وعمق 1.5م استعدادا لرصفها، موضحاً أنه سيكون الطريق البديل لتلك الوصلة هى مدخل الكامب بطريق الري.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم العمل يومياً فى إحلال وتجديد الطريق الذى يخدم مدخل إسنا من الناحية الشرقية بدايةً من مدخل كمين إسنا الشرق حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة ومدخل الرى، والذى سيتم رصفه بطول 700م بعد أن يتم إحلاله بالكامل وذلك ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة اسنا، وكلف كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس يوسف كمال مدير إدارة المشروعات بمركز ومدينة اسنا، بالمتابعة على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة لتلك الأعمال لسرعة إنهاؤها لخدمة أبناء المدينة وزوارها.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان، أنه تم اختيار طريق بديل لمرور السيارات لتجنب أعمال الحفر والرصف وهو طريق مدخل الكامب ويسمى "طريق الري"، حيث تم عمل محضر تنسيق بين إدارة مرور إسنا ومديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة لقناطر اسنا الجديدة، مؤكداً على أنه كلف رجال قسم الإنارة برفع كافة الأسلاك الكهربائية التى من الممكن أن تعيق مرور السيارات فى الطريق البديل "طريق الري" ومعاينة كشافات الإنارة، وأيضاً تكليف قسم الزراعة بقص وتهذيب الأشجار التى تعوق الطريق، وأيضا إدارة النظافة وقسم الإشغالات بتمشيط الشارع ورفع أى إشغالات بالطريق.

وشدد رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، على أنه سيتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد تلك الوصلة ورصفها بالكامل، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أى تصدعات مرة أخرى، حيث أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد طريق هام وحيوى لمدخل إسنا، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها ورضا المواطن.