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رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير مدينة شرم الشيخ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:46 م
رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير مدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير شرم الشيخ
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة خطط تطوير شرم الشيخ . 
 
 
 
وكان رئيس الوزراء قد تابع فى إجتماع عقده أمس الأثنين إعداد موازنة العام المالي الجديد، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
 
 
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك تكليفا من الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما علي أجندة الأولويات، مشيرا إلي أن وزارة المالية تتولي حاليا إعداد موازنة العام المالى الجديد، ويتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، مكلفا وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها علي سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة او التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.
 
رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير شرم الشيخ (2)
 
 

 


تطوير شرم الشيخ

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

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