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رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـ"سوهو سكوير" بشرم الشيخ.. فيديو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:05 ص
رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـ"سوهو سكوير" بشرم الشيخ.. فيديو جولة رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزوجته ويرافقه وزيرا الثقافة والأثار، سوهو سكوير بشرم الشيخ .

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية والسيلفى مع رئيس الوزراء، خلال جولته.

رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـسوهو سكوير (1)
 

 

رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـسوهو سكوير (2)
 

 

رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـسوهو سكوير (3)

سوهو سكوير

مصطفى مدبولى

الحكومة

مصر

اخبار مصر

منتدى شرم الشيخ

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