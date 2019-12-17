رئيس الوزراء وزوجته فى زيارة لـ"سوهو سكوير" بشرم الشيخ.. فيديو

كتبت هند مختار

على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزوجته ويرافقه وزيرا الثقافة والأثار، سوهو سكوير بشرم الشيخ .

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية والسيلفى مع رئيس الوزراء، خلال جولته.