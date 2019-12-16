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رئيس الوزراء يزور ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:28 م
رئيس الوزراء يزور ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - إبراهيم الديب

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حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على زيارة ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، منذ قليل، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، وذلك برفقة زوجتة ووزيرى الاثار والثقافة.

 

وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع عدد من المواطنين والسائحين المتواجدين هناك.

 

 


رئيس الوزراء

منتدى شباب العالم

شباب العالم

مصطفى مدبولى

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