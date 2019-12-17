السجن 15 سنة لمزارع وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة قسم عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.