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السجن 15 سنة لمزارع وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:47 م
السجن 15 سنة لمزارع وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "طارق.ش.ب" 40 سنة مزارع بالسجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم جرجا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

 

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة قسم عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


سوهاج

حشيش

جنايات سوهاج

جرجا

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