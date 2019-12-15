جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى المستعار

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة دبى من إشتبه سامح راهر مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات نظرا لقصر الفترة بين سفرها وعودتها (4 أيام) .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة أحمد بحيرى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على فوزى العميرى نائب مدير الجمرك قرر تكليف عبدالله حمدى مأمور الجمرك تحت إشراف عبدالعال نعمان مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش حقائبها فتبين وجود 32 كيلو شعر طبيعى مستعار بداخل أرجل البنطلونات والتيشرتات والأحذية داخل حقائبها .

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 147 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.