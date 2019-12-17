تعرف على عقوبة تشكيل عصابى أسس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج فى الجيزة

كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة قام بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط أربع أشخاص محددين (عاطلين، حاصلة على دبلوم تجارة، حاصل على دبلوم صنايع – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب – مقيمين بالجيزة)، إذ اتفق المذكورون على تكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية (خلافًا للحقيقة)، وذلك عن طريق قيامهم بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

يواجه المتهمون فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأوضح قانون العقوبات أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهمين تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.