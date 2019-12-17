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خالد صلاح
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تحذيرات من تساقط الثلوج والأمطار بكثافة فى عدة ولايات أمريكية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:51 ص
تحذيرات من تساقط الثلوج والأمطار بكثافة فى عدة ولايات أمريكية تساقط الثلوج - أرشيفية
نيويورك (رويترز)

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قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إن منطقة طقس شتوى تمتد من وسط الولايات المتحدة حتى المحيط الأطلسى ستتسبب فى تساقط الثلوج بكثافة وكذلك فى أمطار ثلجية فى شمال شرق الولايات المتحدة.

ودفع تساقط الثلوج التى تسببت بالفعل فى أضرار كبيرة فى ميزورى، هيئة الطقس الوطنية إلى إصدار تحذيرات من طقس شتوى من كانساس إلى جنوب نيو إنجلاند وتحذيرات من عاصفة شتوية فى أجزاء من ميزورى إلى إنديانا.

وقال خبير الأرصاد الجوية باتريك بيرك: "على الرغم من أنها ليست عاصفة شتوية كبيرة لكن يكفى أنها ستجعل الطرق زلقة وفيها تراكم للثلوج فى بعض الحالات".

وقالت وكالة إدارة الطوارئ فى ميزورى إن الطقس الشتوى تسبب صباح أمس الاثنين، فى مقتل أربعة أشخاص فى حوادث مرورية فى الولاية.

وقال موقع "فلايت أوير" المتخصص فى تتبع الرحلات الجوية إن 34 رحلة جوية على الأقل ألغيت فى مطار سانت لويس لامبرت الدولى، صباح أمس الاثنين، وتأجلت 25 رحلة أخرى.

 

 


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