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تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ23 ديسمبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:07 م
تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ23 ديسمبر المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة، لجلسة 23 ديسمبر، مع طلب راهب الكنيسة للشهادة.
 
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد". 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كل من، المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.
 
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
 
 
 
 

كنيسة كفر حكيم

شيرين فهمى

اكاديمية الشرطة

حرق كنيسة كفر حكيم

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