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اليوم فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:00 ص
اليوم فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات فصل التيار الكهربى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء المحافظة، عن فصل التيار الكهربى، اليوم الثلاثاء، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر عن المناطق المقرر فصل التيار الكهربى منها وهى الـ 168 وحدة، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومنطقة شيرى وأبو العباس، والسوق التجارى.

وأشار مركز العمليات فى بيان له اليوم إلى أن فصل التيار سيتم غداً بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالمناطق المذكورة.

 


البحرالاحمر

الغردقة

فصل التيار الكهربى

صيانة المحولات

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