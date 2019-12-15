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شاهد.. أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثانية من محلات وورش مدينة الحرفيين بالغردقة.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:46 م
شاهد.. أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثانية من محلات وورش مدينة الحرفيين بالغردقة.. صور أعمال مدينة الحرفيين بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثانية بورش ومحلات مدينة الحرفيين بالغردقة، والتى تقوم بتنفيذها هيئة الأوقاف المصرية، غرب مدينة الغردقة

وذكر بيان من محافظة البحر الأحمر، أن الهدف من إنشاء مدينة الحرفيين هو نقل جميع الورش من داخل مدينة الغردقة إلى المدينة الحرفية للحفاظ على الغردقة من تلوث البيئة

وتشمل مدينة الحرفيين إنشاء 1253 وحدة مهنية وصناعية بمواصفات عصرية كأحدث مدينة حرفية بمحافظة البحر الأحمر، كما تشمل 134 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مجمعًا خدميًا وترفيهيًا للمقيمين ولزائرى المشروع من المنتفعين .

كما أنها تمتاز بموقع متميز فى ممر رئيسى، ويمتد المشروع على مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع، وتتضمن ورش بالداخل ومعارض فى الواجهة وكافتريات ومنطقة ألعاب للأطفال ومكان انتظار للأهالى .

أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة (1)
أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة

 

أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة (2)
أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة

 

أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة (3)
أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة

 

أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة (4)
أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة

 

أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة (5)
أعمال إنشاءات مدينة الحرفيين بالغردقة

 


البحرالاحمر

الغردقة

مدينة الحرفيين بالغردقة

محلات وورش مدينة الحرفيين بالغردقة

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