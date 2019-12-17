النيابة تستدعى مسئولى الصرف بالإسكندرية لسؤالهم عن واقعة غرق غطاس مجارى

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، استدعاء مسئولى شركة الصرف الصحى لسؤالهم عن واقعة غرق غطاس المجارى، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص غرقا فى بالوعة صرف صحى بمنطقة الزوايدة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص أثناء قيام غطاس تابع لمقاول، بأعمال تطهير بالوعة صرف صحى بالطريق العام تسببت مياه الأمطار المتراكمة فى انسدادها، اصيب باختناق داخلها مما ادى الى وفاته، تم استخراج الجثة ونقلها الى مشرحة الإسعاف، وتحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.