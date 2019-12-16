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مصرع غطاس داخل بالوعة صرف صحى بالإسكندرية.. والنيابة تحقق فى الواقعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:24 م
مصرع غطاس داخل بالوعة صرف صحى بالإسكندرية.. والنيابة تحقق فى الواقعة إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل غطاس خنقا داخل بالوعة صرف صحى أثناء تطهيرها بسبب تراكم مياه الأمطار، وسؤال زميله عن الواقعة.

 

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص غرقا فى بالوعة صرف صحى بمنطقة الزوايدة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص أثناء قيام غطاس تابع لمقاول، بأعمال تطهير بالوعة صرف صحى بالطريق العام تسببت مياه الأمطار المتراكمة فى انسدادها، اصيب باختناق داخلها مما ادى إلى وفاته، جارى البحث عن الجثة ونقلها إلى مشرحة الإسعاف، وتحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات، والتى انتقلت إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال زملائه.


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