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النيابة تامر بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفلة عثر عليها مقتولة بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:00 م
النيابة تامر بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفلة عثر عليها مقتولة بـ6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة العثور على جثة طفلة عثر عليها ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهويتها.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب، لتحديد هويتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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قتل

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