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النقل العام: تشغيل أتوبيس الكهرباء بخط "الجامعة الأمريكية بالتجمع - التحرير"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:42 ص
النقل العام: تشغيل أتوبيس الكهرباء بخط "الجامعة الأمريكية بالتجمع - التحرير" الأتوبيس الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى تصوير كريم عبد العزيز

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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اتوبيس الكهرباء الجديد، يعمل لأول مرة باسطول الهيئة ويتم تشغيله تجريبيا لمدة 6 أشهر لتقييمه وتحديد ما تحتاجه الهيئة من نوعيته بعد اختبار كفاءته.
 
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتوبيس الكهرباء من انتاج " الإنتاج الحربى" بالتعاون مع إحدى الشركات، مشيرا إلى أن الأتوبيس يتم شحنه داخل جراج الهيئة من خلال جهاز  خاص به.
 
 
وأعلن رئيس الهيئة أن الأتوبيس الجديد سيتم تشغيله على خط الجامعة الأمريكية بالتجمع حتى التحرير، مرورا بمحطات شارع 90 والغاز والمستشفى الجوى وجامعة المستقبل ورمسيس وطريق الشركات ووزارة المالية والعباسية.
 
 
وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول اتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
 
 
ودشنت المحافظة اليوم احتفالية ببدء تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 اتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الاتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.

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القاهرة

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