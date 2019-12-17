القابضة للأدوية: 30% ارتفاعًا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية ، أن نتائج أعمال الشركات التابعة شهدت تحسنًا كبيرًا ، على مستوى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2018-2019.

أضاف حجازى لـ" اليوم السابع"، ان شركة مصر للمستحضرات الطبية حققت ارتفاعًا فى ارباحها خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 30% ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

أوضح أحمد حجازى، أن الشركة حققت 345.3 مليون جنيه ايرادات ، مقابل 227.8 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%.

أشار رئيس القابضة ان الشركة حققت صادرات خلال العام المالى الماضى بلغت 39.1 مليون جنيه ، مؤكدا ان هناك خطة لزيادة الصادرات وفق توجيهات هشام توفيق ، وزير قطاع الاعمال العام .