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القابضة للأدوية: 30% ارتفاعًا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:00 ص
القابضة للأدوية: 30% ارتفاعًا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات احمد حجازى رئيس القابضة للادوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية ، أن نتائج أعمال الشركات التابعة شهدت تحسنًا كبيرًا ، على مستوى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2018-2019.
 
أضاف حجازى لـ" اليوم السابع"، ان شركة مصر للمستحضرات الطبية حققت ارتفاعًا فى ارباحها خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 30% ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.
 
أوضح أحمد حجازى، أن الشركة حققت 345.3 مليون جنيه ايرادات ، مقابل 227.8 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%.
 
أشار رئيس القابضة ان الشركة حققت صادرات خلال العام المالى الماضى بلغت 39.1 مليون جنيه ، مؤكدا ان هناك خطة لزيادة الصادرات وفق توجيهات هشام توفيق ، وزير قطاع الاعمال العام .
 
 

القابضة للادوية

احمد حجازى

قطاع الاعمال العام

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