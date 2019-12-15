الشركة القابضة للأدوية تبحث أسباب تراجع مبيعات شركات التجارة التابعة

كتب عبد الحليم سالم

فى محاولة لمعرفة أسباب تراجع إيرادات ومبيعات الشركات التابعة ، خاصة شركات التجارة ، عقد الدكتور أحمد حجازى ، رئيس الشركة القابضة للأدوية العديد من الاجتماعات لبحث تراجع نتائج الأعمال للشركات التابعة والتى بدورها ستؤثر على نتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية والتى ستتأثر سلبا بذلك.

كشف مصدر بالقابضة للأدوية لـ"اليوم السابع" أن أداء العديد من الشركات جاء ضعيفا مقارنة بالأعوام المالية السابقة ، مما يستلزم التركيز على المبيعات وتنشيط التسويق وتحصيل المديونيات.

وأشار أن رئيس القابضة وجه انتقادات لشركتى الجمهورية للادوية والمصرية لتجارة الادوية للتقاعس عن تحصيل المديونيات الكبيرة لها لدى العديد من الجهات، مما يزيد من أعبائها المالية.

وبحسب المصدر من المنتظر إجراء تغييرات فى مجالس إدارات بعض الشركات، التى لم تصل لتحقيق المستهدف منها ، خاصة عدم الوصول لتقديرات الموازنات العامة للشركات ،والتى سبق اعتمادها.

جدير بالذكر أن القابضة للأدوية تعانى من تراجع حصتها السوقية فى الدواء لصالح الشركات الأجنبية والخاصة.