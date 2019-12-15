سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الشركة القابضة للأدوية تبحث أسباب تراجع مبيعات شركات التجارة التابعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 ص
الشركة القابضة للأدوية تبحث أسباب تراجع مبيعات شركات التجارة التابعة الدكتور احمد حجازى رئيس القابضة للادوية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى محاولة لمعرفة أسباب تراجع إيرادات ومبيعات الشركات التابعة ، خاصة شركات التجارة ، عقد الدكتور أحمد حجازى ، رئيس الشركة القابضة للأدوية العديد من الاجتماعات لبحث تراجع نتائج الأعمال للشركات التابعة والتى بدورها ستؤثر على نتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية والتى ستتأثر سلبا بذلك.
 
كشف مصدر بالقابضة للأدوية لـ"اليوم السابع" أن أداء العديد من الشركات جاء ضعيفا مقارنة بالأعوام المالية السابقة ، مما يستلزم التركيز على المبيعات وتنشيط التسويق وتحصيل المديونيات.
 
وأشار أن رئيس القابضة وجه انتقادات لشركتى الجمهورية للادوية والمصرية لتجارة الادوية للتقاعس عن تحصيل المديونيات الكبيرة لها لدى العديد من الجهات، مما يزيد من أعبائها المالية.
 
وبحسب المصدر من المنتظر إجراء تغييرات فى مجالس إدارات بعض الشركات، التى لم تصل لتحقيق المستهدف منها ، خاصة عدم الوصول لتقديرات الموازنات العامة للشركات ،والتى سبق اعتمادها.
 
جدير بالذكر أن القابضة للأدوية تعانى من تراجع حصتها السوقية فى الدواء لصالح الشركات الأجنبية والخاصة.

القابضة للادوية

صناعة الدواء

قطاع الاعمال العام

احمد حجازى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة