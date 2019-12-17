القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

كتب محمد تهامى زكى

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وجاء تشكيل الحكومة كالتالى:

1- أحمد منصور الأحمد الصباح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- أنس خالد ناصر الصالح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3- خالد ناصر عبد الله الروضان – وزيرا للتجارة والصناعة.

4- محمد ناصر عبد الله الجبرى – وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

5- الدكتور باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة.

6- المستشار فهد محمد محسن العفاسى – وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

7- الدكتور خالد على محمد الفاضل – وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

8- مريم عقيل السيد هاشم – وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة.

9- الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح – وزيرا للخارجية.

10- دكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس – وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى.

11- الدكتور سعود هلال ناشى الحربى – وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى.

12- الدكتورة غدير محمد محمود أسيرى – وزيرا للشئون الاجتماعية.

13- مبارك سالم مبارك الحريص – وزير دولة لشئون الخدمات ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

14- وليد خليفة أحمد الجاسم – وزير دولة لشئون البلدية.