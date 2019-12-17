كونا: تعيين حكومة جديدة فى الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويأتى القرار بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان.