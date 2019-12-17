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كونا: تعيين حكومة جديدة فى الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:58 ص
كونا: تعيين حكومة جديدة فى الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد أمير الكويت
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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ويأتى القرار بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان.

 

 

 

 

 

 


الكويت

امير الكويت

حكومة الكويت

الشيخ صباح خالد

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