حكومة الكويت الجديدة تؤدى اليمين الدستورية واختيار 3 وزيرات

كتب محمد تهامى زكى

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد.

ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، تضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، غدير أسيرى ومريم العقيل.

من جانبه، قال باسل الصباح، وزير الصحة: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة السامية لأداء مهامنا فى خدمة الوطن والمواطنين، والله يعيننا على حمل هذه الأمانة الغالية".







