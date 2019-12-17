سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:46 م
الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ الرئيس السيسى فى المارثون
كتب محمد الجالى و سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه امام أيقونة  السلام بشرم الشيخ.

 
 
 
 
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (1)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (1)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (2)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (2)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (3)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (3)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (4)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (4)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (5)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (5)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (6)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (6)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (7)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (7)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (8)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (8)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (9)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (9)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (10)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (10)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (11)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (11)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (12)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (12)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (13)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (13)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (14)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (14)

السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (15)
السيسى فى ماراثون السلام بشرم الشيخ (15)

 


السيسي

شرم الشيخ

منتدى الشبابا

ماراثون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتصار السيسى تشيد بمنتدى شباب العالم: قدم تصميماً متميزاً للمتحف الداخلى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:16 م

منتدى شباب العالم يعكس صورة مصر الحقيقية.. نواب البرلمان: الرئيس السيسى فضح مؤامرة قطر ضد الوطن.. والتنظيم الناجح رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.. وفرصة قوية لتنشيط السياحة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:30 م

صور.. "كبسة برلمانية فى منتصف الليل".. النواب يفاجئون العاملين بميناء القصير.. إعتراضات على توقفه منذ التسعينيات دون استغلال.. ووفد لجنة النقل يتفقد مشروعات الطرق ومخرات السيول للتأكد من إجراءات السلامة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:16 ص

4 موضوعات باجتماعات "إعلام البرلمان".. أبرزها انتشار الفئران بـ"القومى للترجمة"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:30 ص

فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض أبرز جلسات منتدى شباب العالم.. وتؤكد: تنازل مخاطر جديدة تواجه المجتمع الدولى.. كاتب: السيسي خاطب ضمير العالم..وخبير أمنى: المنظمات الإرهابية أصبحت تستخدم وسائل جديدة لتحقيق أهدافها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة