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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل في البنك المركزى 15.96 جنيه

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:24 م
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل في البنك المركزى 15.96 جنيه الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى عدد من البنوك العاملة في مصر.

وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت أمس الاثنين انخفاضا كبيرا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك في مصر ليكسر حاجز 16 جنيها نزولا ويصل اليوم إلى 15.96 جنيه.

وطبقا لآخر تحديث .. تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري بمقدار قرش واحد ليسجل 15.96 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، مقابل 15.97 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات الأمس.

وفى بنك القاهرة سجل تراجعا بمقدار 5 قروش ليسجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، مقابل 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع أمس .

وتراجع فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش واحد ليسجل 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، مقابل 16.00 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع أمس.

وتراجع فى البنك التجارى الدولى بمقدار قرش واحد ليسجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك الأسكندرية مسجلا 15.98جنيه للشراء و16.08جنيه للبيع.

 

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية فكلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.


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