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الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيها نزولا إلى 15.97 جنيه

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:23 م
الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيها نزولا إلى 15.97 جنيه الدولار
كتبت ريهام الباشا

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شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرا، اليوم الاثنين 16-12-2019 ، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى .

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم 15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعرالدولار في البنك التجاري الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

 وتراجع سعر صرف الدولار في بنك الأسكندرية  ليسجل 15.98جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 16.03جنيه للشراء.

 16.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 16.02 جنيه للشراء.

 16.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.05 جنيه للشراء.

 16.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 16.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

1597 جنيه

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