سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2019 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2019، انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر بعد حالة الثبات التى شهدها الأسبوع الماضى.

وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.97جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس



15.97جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.