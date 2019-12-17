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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:56 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية  الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمـى رجـب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى 1302439 والكائن فى حوض الرقاق نمرة 3 بناحية البلاشون - مركز بلبيس بمحافظة الـشرقية ، بمـساحة قـدرها 14سهما مشاعا فى إجمالى مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المـساحى على الطبيعة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى قراراها على أنه تودع صورة رسمية من هـذا القـرار بمكتـب الـشهر العقـارى المخـتص، والتابع له العقار .
 
 
 

 



 


التربية والتعليم

نزع ملكية عقار

مدرسة حلمى رجب

الشرقية

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