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التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ببولاق أبو العلا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:13 م
التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ببولاق أبو العلا محكمة-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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تباشر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق مع تشكيل عصابى مكون من فردين يقوده مسجل خطر ينتحل صفة نائب رئيس محكمة جنايات بدائرة القسم، كم أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن قوة من وحدة مباحث قسم بولاق ابو العلا، من ضبط "ا. م. ح" وشهرته " كلينتون "، 55 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه سابق اتهامه فى 37 قضية، وبحوزته كارنيه منسوب لجهة قضائية و" مطواة "، 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة. 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للكارنيه ورخصة القيادة المضبوطان بحوزته بقصد النصب على المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة "، وخشية ضبطه فى الأحكام، كما تم بإرشاده ضبط السيارتين أرقام (( ج هـ 5176 سوداء اللون ـ مقيدة باسم أ م أ , ج ص ل 678 فضى اللون " ملكه ")) وأقر بأن السيارتين المضبوطتين بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتهم الهارب.
 
وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كل من "ا. م. م" ، 55 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة، و" ب ر"، 34 سنة، عاطل، عقب إيهام مالكيها برغبتهم فى استئجارها، وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية " كمقدم " وتسليمهم السيارات المستولى عليها " بدون مستندات ملكية ". 
 
وتم بإرشاده ضبط المتهمين الثانى والثالث بمكان اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم 106 آلاف جنيه، 900 دولار 2 هاتف محمول. 
 
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقرا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائعهما واعترفا بارتكابهما 7 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

نيابة بولاق أبو العلا

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

بولاق ابو العلا

سرقة سيارات

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